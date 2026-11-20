Троє людей загинули та ще двоє дістали поранення внаслідок російської атаки на Київ у п'ятницю вранці, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки на столицю загинуло 3 людей. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також 2 людини отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні КМВА в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, вночі та вранці у п'ятницю Київ зазнав російської ракетної атаки, внаслідок якої було пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости, об'єкт критичної інфраструктури, а також виникли загоряння в Оболонському, Голосіївському та Подільському районах столиці.