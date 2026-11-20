Рух тролейбусів тимчасово призупинено в частині Печерського, Солом'янського та Голосіївського районів Києва через відсутність напруги в енергосистемі, також змінено маршрути трьох автобусів через перекриття Подільського мостового переходу, повідомляє КП "Київпастранс".

"Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух тролейбусів в частині Печерського, Солом'янського та Голосіївського районах Києва", – йдеться у повідомленні підприємства в телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Крім того, у зв'язку з перекриттям руху на Подільському мостовому переході в напрямку лівого берега змінено маршрути автобусів №№ 110, 111 та 112 – їхній рух організовано Північним мостом. У "Київпастрансі" закликали пасажирів враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Як повідомлялося, унаслідок балістичної атаки російських військ на Київ у п'ятницю вранці зазнали пошкоджень Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости, а також об'єкт критичної інфраструктури.

Джерело: https://t.me/kyivpasstrans/22681

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