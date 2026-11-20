20 листопада в Україні відзначають День захисту дітей.

Ще сьогодні Всесвітній день дітей, Міжнародний день педіатра.

Православна церква вшановує пам'ять блаженої преподобної Йосафати (Гордашевської); святого преподобного Григорія Декаполіта; Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

День 1733 Російська агресія - Day 1733 Russian aggression

День захисту дітей

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 30.05.2025 р. № 355/2025.

День захисту дітей в Україні з 2025 року відзначається щорічно 20 листопада, це свято - важливе нагадування про відповідальність суспільства перед найменшими громадянами.

Міжнародний день дітей

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/836 (ІХ).

Міжнародне свято, засноване ООН, спрямоване на привернення уваги до добробуту, прав і захисту дітей у всьому світі. Генеральна Асамблея ООН вперше запропонувала встановити День дитини як спосіб сприяти дружбі між країнами, захисту дітей і покращенню їхніх умов життя 1954 року. Дату обрали невипадково, саме цього дня було прийнято Декларацію прав дитини.

День педіатра

Це професійне свято, яке святкують у деяких країнах для вшанування праці педіатрів. Ця дата обрана невипадково, адже вона збігається із Всесвітнім днем дитини, що зазначає важливість турботи про здоров'я дітей.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Михайла Андрійовича Врабеля (1866–1923), українського письменника, публіциста, фольклориста, журналіста, книговидавця, педагога (Угорщина);

140 років від дня народження Теодора Якимовича Вацика (1886–1968), українського живописця (Німеччина); за іншими даними народився 11.04.1886 р., 18.04.1886 р.;

140 років від дня народження Карла фон Фріша (1886–1982), австрійського та німецького біолога, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1973);

130 років від дня народження Михайла Івановича Вериківського (1896–1962), українського композитора, диригента, фольклориста, музично-громадського діяча;

130 років від дня народження Наталії Миколаївни Кміцикевич-Цибрівської (1896–1986), української піаністки, педагога;

60 років від дня народження Вікторії Іванівни Лук’янець (1966), української співачки, педагога.

Ще цього дня:

1624 - Захарій Копистенський стає архімандритом Києво-Печерської Лаври;

1917 - Своїм 3-м Універсалом Українська Центральна Рада проголошує УНР;

1943 - Під охороною УПА на Волині починається Перша Конференція поневолених народів Східної Європи та Азії, на якій оформлено політичну організацію — Антибільшовицький Блок Народів (АБН);

1945 - У німецькому місті Нюрнберг розпочинається міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху;

1985 - Випускають операційну систему Microsoft Windows 1.0;

1991 - Встановлюються консульські відносини між Україною і Туреччиною;

1998 - Запускається перший модуль Міжнародної космічної станції;

2003 - В Антарктиді знаходять лід віком 900 тисяч років.

Церковне свято

День пам’яті святого преподобного Григорія Декаполіта

Григорій Декаполіт був відомим християнським святим, який жив у IV столітті. Він народився в місті Кесарія в Палестині. Заснував монастир у Декаполіті, розташований на півдні Ізраїлю.

Його життя було присвячене молитві, посту та служінню Богу. Григорій був відомий своїм великим розумінням таємниць Святого Письма, а також своїми духовним наставництвом. Святий Григорій помер 360 року.

Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці

Це день духовної підготовки до одного з дванадесятих свят, коли у богослужіннях уже звучать мотиви прийдешньої події — приведення трирічної Діви Марії праведними Йоакимом і Анною до Єрусалимського храму.

Оскільки дні припадають на Різдвяний піст, віряни дотримуються пісних правил, зосереджуються на молитві та уникають сварок і метушні.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Анатолій, Арсен, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Ганна, Тетяна.

З прикмет цього дня:

Гамір ворон віщує сніг, річки, що вкрилися льодом, віщують багатий урожай пшениці влітку, а кури, що рано йдуть на сідало, – мороз. Якщо вранці сніжить, днем буде сонячно, а сорока, що ховається під дах, віщує сувору зиму.

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