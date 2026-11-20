Троє людей дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсонської міської територіальної громади протягом минулої доби, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населених пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Комишани, Садове. Зокрема, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки. Внаслідок російської агресії троє людей дістали поранення", – написав Шанько у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.
Джерело: https://t.me/yaroslavshanko/7819