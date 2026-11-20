Російські війська завдали удару по Шевченківському району Харкова у п'ятницю вранці, зафіксовано влучання у припаркований автомобіль, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Пошкоджено 5 автомобілів на парковці біля житлового комплексу та скління вікон першого поверху багатоквартирного будинку. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Екстрені служби усувають наслідки атаки", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше, четверо людей постраждали внаслідок влучання російського безпілотника по медичному закладу у Шевченківському районі Харкова у п'ятницю вранці.

Джерело: https://t.me/synegubov/27871