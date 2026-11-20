Унаслідок балістичної атаки російських військ на Київ у п'ятницю вранці зазнали пошкоджень Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости, а також об'єкт критичної інфраструктури, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Внаслідок балістичної атаки на столицю є пошкодження на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Рух з правого на лівий берег на ньому наразі закритий. Також пошкодження на Дарницькому мості. Ступінь пошкоджень на спорудах фахівці зможуть дослідити після закінчення повітряної тривоги", – написав Кличко у телеграм-каналі.

За його словами, також зафіксовано повторне влучання в Південний міст. Рух ним наразі залишається в обмеженому режимі: проїзд дозволений лише з лівого на правий берег для автотранспорту масою до 10 тонн і громадського транспорту масою до 18 тонн. Крім того, внаслідок влучань пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

У зв'язку з ускладненим сполученням між лівим і правим берегами столиці мер закликав мешканців без гострої необхідності не виїжджати в місто приватним автотранспортом, а установи та підприємства – за можливості запровадити дистанційний графік роботи для співробітників.

Кличко додав, що ракетна атака на Київ триває, а всі міські служби працюють над якнайшвидшою ліквідацією наслідків ударів.

Раніше, виникло загоряння будівлі в нежитловій забудові у Подільському районі Києва внаслідок ворожої атаки в ніч на п'ятницю, також зафіксовано влучання на відкритій території поблизу одного з мостів.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8193

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