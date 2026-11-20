Сили оборони України за добу ліквідували 2150 окупантів, 1 танк, 32 бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО, 738 БпЛА, а також 369 авто та три одиниці спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.26 склали: особового складу – близько 1 633 130 (+2150) осіб, танків – 12 485 (+1), бойових броньованих машин – 25 860 (+32), артилерійських систем – 52 574 (+17), РСЗВ – 2 288 (+4), засоби ППО – 1 765 (+1), літаків – 452 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 3 196 (+2), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 346 (+738), крилаті ракети – 5 196 (+0), кораблі / катери – 35 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 177 536 (+369), спеціальна техніка – 4 919 (+3)", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42950