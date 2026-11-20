Україна та Франція обговорили посилення співпраці у сфері цивільного захисту, розмінування, підготовки фахівців, а також укладення міжурядової угоди про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, повідомляє Національна гвардія України НГУ у телеграм-каналі у четвер ввечері.

Зустріч відбулася за участю надзвичайного і повноважного посла Франції в Україні Бріса Рокфея та аташе з правоохоронних питань посольства Стефана Барба.

"Французька Республіка – один зі стратегічних партнерів МВС України у сфері цивільного захисту. Ми отримали десятки роботизованих комплексів для гасіння пожеж та обладнання для розмінування. Наші водолази проходять спеціальну підготовку в Марселі. Важливою складовою є обмін досвідом: французькі експерти працюють спільно з ДСНС України та Національною гвардією України у сферах розмінування та публічної безпеки", – йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили питання укладення угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Французької Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Крім того, українська сторона подякувала послу за відзначення загону рятувальників, який у серпні протягом двох тижнів допомагав гасити масштабні лісові пожежі – ця місія стала першим випадком надання Україною допомоги державі-члену ЄС у межах Механізму цивільного захисту Євросоюзу.

Французьких партнерів також поінформували про щоденні російські удари по території України, зокрема про атаку дронів на Київ, внаслідок якої загинув чоловік, п'ятеро людей постраждали та було пошкоджено пожежно-рятувальну частину, а також про обстріли Ізюма, понад 20 постраждалих, серед них четверо дітей, і Харкова шестеро постраждалих, зокрема дитина.

Джерело: https://t.me/NationalGuardUA/42731