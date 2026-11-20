Угорщина відкликала свої заперечення щодо відкриття для України та Молдови останніх двох із шести переговорних кластерів про вступ до Європейського Союзу, повідомили дипломати виданню The Kyiv Independent у середу 18 листопада.

Йдеться про кластери, що стосуються сільського господарства та "зеленого порядку денного". Раніше Будапешт затримував остаточне схвалення, не називаючи офіційної причини. За оцінками європейських дипломатів, це було пов'язано з внутрішньополітичною ситуацією в країні: після антиукраїнської риторики попереднього уряду Віктора Орбана новий уряд Угорщини прагнув уникнути враження надмірної поступливості щодо Києва.

Водночас до формального відкриття кластерів необхідно пройти ще низку процедурних етапів. Зокрема, посли 27 країн ЄС, а згодом і національні міністри мають узгодити спільну позицію, після чого відбудеться міжурядова конференція, на якій кластери офіційно вважатимуться відкритими. Очікується, що всі шість кластерів будуть відкриті вже у грудні.

Після цього основна увага зосередиться на питаннях верховенства права. Україна та Молдова мають виконати проміжні орієнтири у сферах верховенства права та боротьби з корупцією, перш ніж зможуть формально закривати пункти переговорного процесу.

За даними Єврокомісії, Молдова фактично вже виконала цю роботу – очікується, що на тижні з 23 листопада Єврокомісія поширить серед країн-членів звіт із підтвердженням її прогресу. Україні ще потрібно завершити реформи у сфері верховенства права, проте для цього вже працює спільна робоча група ЄС-Україна, яка, за оцінкою одного з європейських дипломатів, здатна "потроїти" темпи прогресу Києва.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос та міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловили сподівання, що Україна зможе пройти ці реформи до завершення головування Литви в Раді ЄС у червні 2027 року.

Джерело: https://kyivindependent.com/hungary-lifts-block-on-further-progress-for-ukraine-moldova-eu-membership-bids/