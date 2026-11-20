Росія зазнає невдачі на полі бою та намагається компенсувати відсутність воєнних успіхів терором проти цивільного населення й української енергосистеми, однак не зможе здобути перемогу бомбардуваннями, наголосила делегація Великої Британії при ОБСЄ.

"Росія не зможе бомбардуваннями прокласти собі шлях до перемоги, яку вона не змогла здобути на полі бою. А занурення мільйонів цивільних у холод і темряву не наближає справедливий і тривалий мир. Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – йдеться у заяві радника з військово-політичних питань делегації Великої Британії при ОБСЄ Аррона Ньюбла, виголошеній у Відні 18 листопада й оприлюдненій на сайті британського уряду в четвер.

За даними британської сторони, у жовтні втрати РФ перевищили 54 тис. осіб, що стало найвищим місячним показником за весь час війни. У період із серпня по жовтень російські війська досягли найменших територіальних здобутків із 2023 року: за таких темпів Росія за весь 2026 рік захопить менш як 0,5% території України ціною понад 470 тис. втрат, не спромігшись окупувати жодного стратегічно важливого населеного пункту.

Не маючи змоги перемогти на фронті, РФ розширює повітряні удари. Зокрема, у жовтні Росія випустила по Україні рекордні 4 тис. реактивних дронів і близько 150 балістичних ракет, переважно по цивільній енергетичній інфраструктурі. Під час найбільшої цьогорічної атаки на енергосистему в ніч проти 3 листопада було виведено з ладу три ТЕС, а сотні тисяч жителів Києва залишилися без водопостачання до 24 годин; того ж дня керовані авіабомби влучили по центру видачі гуманітарної допомоги в Комишувасі, вбивши понад 50 цивільних.

У делегації наголосили, що навмисне позбавлення цивільних тепла, світла й води взимку є не військовою стратегією, а стратегією терору, та нагадали про видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт російських командирів за удари по українській енергетиці. Крім того, Ньюбл підкреслив, що Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню й повне енергетичне перемир'я, тоді як РФ відхилила обидві пропозиції, порушуючи свої зобов'язання за Гельсінським заключним актом.

Велика Британія також висловила солідарність із союзниками після атак дронів на комерційні судна в Чорному морі, зокрема в територіальних водах Румунії та у виключній економічній зоні Болгарії. Водночас Лондон як співголова Контактної групи з питань оборони України закликав партнерів забезпечити Україну необхідними засобами ППО на зиму та нагадав про виділення додаткових GBP500 млн на підтримку Києва.

Джерело: https://www.gov.uk/government/speeches/russia-cannot-bomb-its-way-to-victory-uk-statement-to-the-osce