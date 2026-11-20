Загоряння будівлі в нежитловій забудові виникло у Подільському районі Києва внаслідок ворожої атаки в ніч на п'ятницю, також зафіксовано влучання на відкритій території поблизу одного з мостів, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Подільському районі загоряння будівлі в нежитловій забудові. Також влучання на відкритій території біля одного з мостів", – написав Кличко у телеграм-каналі.

Раніше, загоряння внаслідок російської атаки були зафіксовані в Оболонському та Голосіївському районах Києва в ніч на п'ятницю.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8192