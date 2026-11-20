Загоряння внаслідок російської атаки зафіксовані в Оболонському та Голосіївському районах Києва в ніч на п'ятницю, на місця подій прямують екстрені служби, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"В Оболонському районі, внаслідок влучання уламка ракети, загоряння в триповерховій будівлі. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко у Телеграм.

Крім того, у Голосіївському районі столиці зафіксовано влучання на територію об'єкта інфраструктури. За попередніми даними, там виникло загоряння офісної будівлі, на місце також прямують екстрені служби.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8190

https://t.me/vitaliy_klitschko/8191