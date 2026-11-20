Лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України за підсумками засідання "Коаліції охочих" у Берліні оприлюднили спільну заяву, в якій закликали Росію погодитися на енергетичне перемир'я на весь зимовий період, підтвердили зобов'язання щодо багатомільярдної допомоги та окреслили параметри юридично зобов'язувальних гарантій безпеки після припинення вогню.

"Як перший крок на шляху до припинення бойових дій лідери закликали Росію погодитися на енергетичне перемир'я на весь зимовий період. З огляду на важливість безпечного проходу та свободи судноплавства в Чорному морі для забезпечення глобальної продовольчої безпеки вони наголосили на необхідності також домовитися про припинення вогню, щоб забезпечити експорт продовольства з регіону", – йдеться в тексті заяви, оприлюдненому в четвер увечері на сайті Офісу президента України.

У документі сторони засудили системні ракетні та дронові атаки РФ на цивільне населення й інфраструктуру України, а також гібридні атаки Росії в Європі. Лідери наголосили, що пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони України, зокрема засобами перехоплення балістичних ракет, для чого докладатимуть додаткових зусиль спільно з третіми країнами.

Сторони підтвердили виконання зобов'язання країн НАТО щодо надання Україні військової допомоги, обладнання та підготовки на суму EUR70 млрд у 2026 році та щонайменше в еквівалентному обсязі у 2027 році. Також наголошується, що в межах кредитної позики ЄС (Ukraine Support Loan) до кінця 2027 року буде виділено EUR90 млрд на військову та фінансову допомогу. Водночас партнери зобов'язалися посилити санкційний тиск на доходи РФ від нафти й газу, російські криптовалюти, ВПК та "тіньовий флот".

Окремим блоком у заяві визначено майбутні гарантії безпеки, які мають набути чинності одразу після припинення вогню та будуть узгоджені зі США. Вони передбачають довгострокову підтримку ЗСУ, участь у механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США, а також створення під керівництвом Європи "Багатонаціональних сил – Україна" за підтримки США. Крім того, йдеться про юридично обов'язкове зобов'язання вживати заходів для відновлення миру у разі повторного збройного нападу РФ.

У частині мирних переговорів лідери підтримали прямий діалог між Україною та Росією за участю США і Європи. Вони підкреслили, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою, суверенне право України обирати союзи має поважатися, а російські суверенні активи залишатимуться замороженими до припинення війни та компенсації завданих збитків. Також у заяві зазначено, що будь-які домовленості, які стосуються ЄС і НАТО, потребуватимуть згоди відповідних держав-членів і союзників.

Джерело: https://president.gov.ua/news/spilna-zayava-lideriv-nimechchini-franciyi-velikoyi-britaniy-107409