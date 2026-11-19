Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки, під час якої сторони обговорили дієві гарантії безпеки та підготовку першої багатосторонньої зустрічі на рівні команд за повної участі Європи.

"Важливо, що співпраця Європи, України й Америки на переговорному треку стає тіснішою. Із самого початку Україна виступала за такий підхід – максимальну координацію між нами в усьому, що стосується європейської та української безпеки й майбутнього. Під час зустрічі приділили увагу гарантіям безпеки, які будуть реальним стримуванням для Росії", – написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер увечері.

Глава держави зазначив, що Україна розраховує на допомогу американської сторони в якнайшвидшій організації першої багатосторонньої зустрічі на рівні команд за повної присутності Європи. За його словами, учасники переговорів уже обговорили можливі параметри такої зустрічі та її порядок денний.

Зеленський наголосив на необхідності працювати швидко, додавши, що чим активніше рухатиметься розмова, тим більше шансів досягнути реального прогресу. Він також подякував США, Європі та всім партнерам за допомогу.

Раніше, президент України Володимир Зеленський провів у Берліні двосторонні переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час яких сторони обговорили підсумки зустрічі "Коаліції охочих", посилення протиповітряної оборони, фінансову допомогу на наступний рік та гарантії безпеки.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21908