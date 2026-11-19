Президент України Володимир Зеленський провів у Берліні двосторонні переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час яких сторони обговорили підсумки зустрічі "Коаліції охочих", посилення протиповітряної оборони, фінансову допомогу на наступний рік та гарантії безпеки.

"Продовжили перемовини з Фрідріхом Мерцом у двосторонньому форматі. Обговорили, як пройшла зустріч Коаліції охочих і на чому будемо фокусуватися насамперед. Звичайно, дипломатія – наш пріоритет, і більшість розмов сьогодні саме про це", – написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер увечері.

Президент підкреслив, що на тлі незмінної жорстокості російських обстрілів важливо продовжувати підтримку України. За його словами, німецьке лідерство відіграє визначну роль не лише в підтримці України, а й у ситуації на переговорному треку загалом, зокрема в питаннях ППО та фінансової допомоги на наступний рік.

Сторони також обговорили зусилля щодо гарантування безпеки для України. Зеленський додав, що команди обох країн детально пропрацюють усі порушені питання, та подякував Мерцу за організацію зустрічей у Берліні й Німеччині – за незмінну підтримку.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21907