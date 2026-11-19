Росія програла 2026 рік на полі бою Україні та не змогла роз'єднати Європу, попри спроби тиснути на цивільне населення балістичними ракетами, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Безумовно, Росія програла 26-й рік на полі бою Україні. Безумовно, дуже пробує і намагається перемогти балістичними ракетами цивільних. І тут питання не в стійкості людей. А те, що просто це нечесні правила. Навіть у війні є ті чи інші правила. Абсолютно нечесно", – написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер увечері.

Глава держави наголосив, що ставка РФ на боротьбу проти єдності Європи виявилася безперспективною, а проведене в четвер засідання з партнерами стало демонстрацією провалу цих намірів.

Зеленський також припустив, що Володимир Путін міг порушувати певні питання у спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом, проте українській стороні невідомий зміст цієї розмови. За його словами, Трамп у четвер звертався із сигналами про сильне бажання завершити війну.

"Але я хотів би сказати всім абсолютно – і нашим колегам, і вам, і представникам президента Сполучених Штатів Америки: сильна Європа – це дуже важливо не тільки для України в час війни. Це важливо і для Європи", – підсумував президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21906