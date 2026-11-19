Європейська комісія остаточно закріпила обмеження участі Росії у програмі Erasmus+ із 2027 року, а також позбавила фінансування ЄС у межах цієї програми спортивні організації, які допускають російську символіку на змаганнях, повідомили міністр освіти і науки України Андрій Бутенко та міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Вітаємо рішення Європейської комісії, яке остаточно закріплює обмеження участі Росії в програмі Erasmus+ із 2027 року. Організації, розташовані в РФ, та особи, які проживають на її території, більше не зможуть брати участі в жодному з напрямів програми", – написав Бутенко у телеграм-каналі у четвер.

Він наголосив, що Росії не місце в європейських освітніх програмах, поки вона продовжує війну проти України, обстрілює міста, вбиває цивільних та руйнує заклади освіти, а її ізоляція від міжнародних освітніх і наукових ініціатив має тривати до припинення агресії.

Зі свого боку Бідний зазначив, що позбавлення фінансування ЄС у межах Erasmus+ для спортивних організацій, які допускають російську символіку, стало результатом спільної роботи Мінмолодьспорту та Єврокомісії.

"Сьогодні в Брюсселі особисто подякував єврокомісару Глену Мікаллефу за сприяння, підтримку та готовність надалі посилювати обмеження. Єврокомісія також підтримує запровадження єдиної політики ЄС, що обмежуватиме участь росіян", – написав міністр молоді та спорту у Facebook.

За словами Бідного, низка країн-партнерів уже повністю заборонила в'їзд російських атлетів на свою територію та запровадила жорсткі візові обмеження, а наразі триває робота над об'єднанням цих зусиль у єдину політику на рівні Євросоюзу. Він запевнив, що Україна готова надавати докази й інформацію про порушення з боку росіян, оскільки в умовах посилення атак проти України та гібридних атак у Європі немає жодних підстав для повернення РФ у міжнародний спорт.

Джерело: https://t.me/andrii_butenko_official/410

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