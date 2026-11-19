Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та ОТП Банк підписали угоду про розподіл ризиків за новими кредитами українським підприємствам у межах портфеля обсягом до EUR100 млн, повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що IFC покриватиме до 50% кредитного ризику. Угода стала першим проєктом у межах програми Ukraine Investment Framework MSME Catalyst, яку IFC та Європейська комісія запустили для розширення доступу українського бізнесу до фінансування.

Програма буде доступна мікро-, малим і середнім підприємствам, а також більшим компаніям. Серед пріоритетних напрямів – відновлювана енергетика, енергоефективність і кліматично орієнтоване сільське господарство.

Механізм також охоплюватиме підприємства, що належать жінкам і молоді, компанії, власниками або працівниками яких є ветерани, внутрішньо переміщені особи чи громадяни, які повернулися в Україну, а також підприємства, що постраждали внаслідок війни.

Як повідомлялося, раніше в листопаді Єврокомісія та IFC оголосили про запуск у межах Ukraine Investment Framework програми MSME+ Growth Catalyst обсягом EUR146,25 млн. Вона забезпечена EUR125 млн гарантій ЄС і EUR21,25 млн грантів та, як очікується, дасть змогу мобілізувати понад EUR600 млн нових інвестицій.

ОТП Банк з 1 червня 2006 року є 100% "дочкою" угорського OTP Bank Plc. Згідно з даними Нацбанку, станом на 1 жовтня 2026 року із загальними активами 149,53 млрд грн ОТП Банк займав 10-е місце серед 59 банків України. Кредитний портфель банку за три квартали року збільшився на 35,6% – до 61,72 млрд грн.

Джерело: https://www.otpbank.com.ua/about/news/545149/