Перший віцепрем'єр-міністр-міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу в четвер доручив прискорити завершення монтажу захисних споруд на пріоритетних енергооб'єктах Києва та Київщини, а також посилити роботу районних диспетчерських служб.

"Детально обговорили захист енергооб'єктів в Києві та на Київщині. Визначили першочергові пріоритетні об'єкти. Доручив прискорити завершення робіт із монтажу захисних споруд", – написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, під час засідання заслухали доповіді відповідальних міністерств по всіх регіонах, представників центральних органів виконавчої влади, Київської обласної та міської влади, а також енергетичних компаній. Оскільки ворог продовжує системно і прицільно атакувати українську енергосистему, перед відповідальними службами поставлено завдання завчасно прорахувати можливі сценарії проходження зими у найскладніших умовах.

Зокрема, дано доручення посилити роботу районних диспетчерських служб і напрацювати чіткий алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій, включно з тривалими проблемами з електропостачанням. Диспетчерські центри в районних державних адміністраціях мають працювати цілодобово, оперативно опрацьовувати звернення мешканців, забезпечувати інформування про аварії та координувати роботу комунальників і енергетиків.

Шмигаль також наголосив на необхідності налагодити взаємодію з ОСББ та ЖЕКами, електрики яких відповідають за внутрішньобудинкові мережі, щоб фахівці операторів систем розподілу могли зосередитися на ремонті та відновленні розподільних мереж.