У Харкові планується організувати спільне виробництво ліфтів із чеською компанією Vimislicki Elevators, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"З чеськими партнерами ми узгодили покроковий план спільного виробництва ліфтів на базі КСП "Харківміськліфт". Працюємо над тим, щоб якнайшвидше запустити виробництво нових підйомників для харківських багатоповерхівок", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляє пресслужба Харківської міськради, під час візиту до Чехії Терехов домовився з гендиректором компанії Vimislicki Elevators Якубом Вимисліцкі про реалізацію пілотного проєкту зі спільного виробництва ліфтів протягом найближчих 6 місяців.

"Сторони обговорили перспективу створення в Харкові спільного підприємства з виробництва, монтажу та обслуговування ліфтового обладнання. Його продукцію зможуть використовувати не лише в Харкові, а й в інших містах України. За результатами зустрічі сторони домовилися про реалізацію пілотного проєкту зі спільного виробництва п'яти ліфтів у Харкові та їх сертифікації в Україні. Пілотний проєкт планують реалізувати протягом найближчих шести місяців", – йдеться у повідомленні.

За словами Терехова, Харкову необхідно оновити близько 6,6 тис. ліфтів.