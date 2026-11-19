Учасники "Коаліції охочих" під час зустрічі у Берліні в четвер підготували подальші переговори щодо припинення вогню та миру в Україні, а також працюють над гарантіями безпеки й створенням багатонаціональних сил на період після завершення війни, повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен.

"Як коаліція ми також готові до фази після війни. Під керівництвом Сполученого Королівства та Франції ми працюємо над гарантіями безпеки та багатонаціональними силами, які посилять українські збройні сили, щойно буде досягнуто перемир'я", – написав Єттен у Х.

За його словами, головним сигналом зустрічі стала єдність і рішучість на боці України. Від імені Нідерландів глава уряду закликав до непохитної військової, фінансової та зимової підтримки Києва.

Єттен наголосив, що стале мирне співіснування є спільним інтересом України, Європи та США, а участь Європи в подальших переговорах щодо припинення вогню необхідна, оскільки йдеться про європейську безпеку. Він також подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за гостинний прийом.