Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував наслідки атак РФ на Київ на тлі переговорів у Китаї, де Москва намагається демонструвати нібито прагнення до миру.

"Ці атаки показують цивілізованому світу справжнє обличчя агресора. При цьому жодні декларативні наміри ворога не наближають нас до миру", – написав він у Телеграмі у четвер.

Буданов зазначив, що масована шахедна атака по столиці України, через яку зокрема було ушкоджено Володимирський собор, "відбувається на тлі переговорів у Китаї, де Москва намагається демонструвати нібито прагнення до миру".

"Дипломатичні маневри чи розмови про мир Росія не вперше супроводжує масованими обстрілами цивільного населення, намагаючись посилити тиск і залякати людей", – наголосив Буданов.