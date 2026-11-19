Президент України Володимир Зеленський заявив, що не впевнений у наявності спільного розуміння між Україною та партнерами щодо того, як мають діяти гарантії безпеки для України на основі статті 5 НАТО.

«Вони (американські представники – ІФ-У) обговорювали це, як я зрозумів, з президентом (Трампом – ІФ-У), з російською стороною та з європейською стороною, що вони дійсно готові наблизитися до цього, наблизитися до реальних переговорів, до реальних результатів переговорів, так, щоб запропонувати Україні процес забезпечення безпеки на основі статті. Так, але я не впевнений, що ми маємо спільне розуміння винятку щодо статті 5, як ми це розуміємо», - сказав Зеленський під час пресконференції у Берліні у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеленського, для нього гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО передбачають, зокрема, присутність в Україні військ партнерів, у тому числі американських, а також чітке розуміння того, як союзники реагуватимуть у разі повторної агресії РФ.

«Для мене це частина статті 5: збройні сили Сполучених Штатів та європейських партнерів, бази. Без цього я не впевнений, що йдеться про статтю 4, 5 тощо», - пояснив він.

Зеленський наголосив, що ключовим питанням є готовність партнерів до рішучої відповіді на можливий новий напад Росії. За його словами, механізм реагування має бути зрозумілим не лише урядам країн-партнерів, а й українському суспільству та потенційним інвесторам. Він додав, що чіткі гарантії безпеки необхідні для повернення українців та залучення інвестицій.

Раніше спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що Сполученим Штатам вдалося переконати російську сторону прийняти концепцію, за якою гарантії безпеки для України ґрунтуватимуться на положеннях статті 5 НАТО, а президент США Дональд Трамп готовий розглянути таку можливість, якщо це відповідатиме американським інтересам.