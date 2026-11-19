Волонтери Українського Червоного Хреста допомогли виїхати з небезпечних населених пунктів Донеччини понад 150 людям упродовж перших двох тижнів листопада.

"Протягом перших двох тижнів листопада волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Донецькій області допомогли евакуюватися понад 150 людям із небезпечних населених пунктів регіону", – повідомив УЧХ у Facebook у четвер.

Серед тих, хто залишив зону підвищеного ризику, були родини з дітьми, люди похилого віку та представники маломобільних груп населення, які потребують додаткової підтримки під час переїзду.

"Через постійну загрозу обстрілів евакуація залишається одним із найважливіших напрямів роботи Українського Червоного Хреста", – наголосили в організації.