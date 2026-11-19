Російські окупанти завдали удару по Кушугуму Запорізького району, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
"Через удар FPV-дрона по Кушугуму загинув чоловік", – написав Семікін в телеграм-каналі.
Російські окупанти завдали удару по Кушугуму Запорізького району, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
"Через удар FPV-дрона по Кушугуму загинув чоловік", – написав Семікін в телеграм-каналі.
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