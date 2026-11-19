Україна очікує від Росії списки військовополонених для обміну, йдеться про понад 1 тис. осіб, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Російська сторона також погодилася на обмін військовополоненими. Ми все ще чекаємо на список і конкретну цифру — понад 1 000, так? І я сподіваюся, що протягом тижня-двох ми побачимо результати та отримаємо чітке розуміння того, коли наші люди повернуться додому", - сказав Зеленський під час преспідходу у Берліні у четвер.

13 листопада президент за підсумками зустрічі з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером заявив, що Україна та Росія за згодою американської сторони домовилися про проведення найбільшого обміну військовополоненими.

17 листопада Зеленський заявив, що Україна готова провести обмін військовополонених уже найближчими тижнями, однак строки його реалізації залежатимуть від дій російської сторони та комунікації з нею американських представників.