Польський парламент направить до Києва спецпредставника з питань європейської інтеграції для підтримки України на шляху до членства в Європейському Союзі, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Парламент Польщі допомагатиме Україні зі вступом до Європейського Союзу та направить до Києва свого спецпредставника з питань європейської інтеграції", – повідомила Кондратюк у Фейсбуці після зустрічі з віцеспікеркою Сейму Польщі Монікою Веліховською у Варшаві у четвер.

За словами Кондратюк, вони обговорили створення та діяльність польсько-української парламентсько-експертної групи з підтримки європейської інтеграції України, співголовою якої з боку Сейму є Веліховська.

Кондратюк розповила, що Сейм планує відрядити до Києва свого представника Роберта Смоленя.

"Він досвідчений посадовець, який має експертні знання у сфері європейських справ. Його завданням буде надання безпосередньої підтримки українській стороні в процесі інтеграції України до Європейського Союзу. Він безпосередньо працював над законодавством, необхідним для вступу Польщі до ЄС, зокрема над механізмами співпраці уряду та парламенту з європейських питань", – зазначила Кондратюк.

Вона також поінформувала, що на зустрічі обговорили імплементацію в Сеймі Польщі нещодавно ухваленої резолюції Європарламенту щодо українських дітей, а саме необхідність посилення та розширення санкцій за злочини РФ з незаконної депортації, мілітаризації та зміни ідентичності українських дітей.

"Також піднімали питання продовження військової допомоги, безпекової та оборонної співпраці України та Польщі. Зокрема постачання літаків МіГ-29, обмін досвідом і експертизою у сфері дронових технологій", – наголосила Кондратюк.

Як повідомлялося, Кондратюк та Веліховська здійснюють співголовування в Парламентській асамблеї України та Польщі.