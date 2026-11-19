Президентські премії та стипендії отримав 41 школяр і студент із різних регіонів України за перемоги у всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіадах та високі результати на національному мультипредметному тесті (НМТ), повідомляє Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

Як зазначається у пресрелізі, наданому агентству "Інтерфакс-Україна", церемонія нагородження відбулася 19 листопада у Львові. Серед відзначених – переможці всеукраїнських учнівських олімпіад, призери міжнародних олімпіад, а також студенти українських закладів вищої освіти, які набрали від 185 балів із кожного предмета НМТ.

"Школяр, який уже представляв Україну на олімпіаді, за кілька років може представляти її як видатний науковець. Ми хочемо, щоб у нього була змога пройти цей шлях в Україні. Премією президента України держава визнає його досягнення, стипендією допомагає зосередитися на навчанні. А далі наша спільна робота з університетами полягає в тому, щоб він знайшов тут людей, із якими зможе зробити Україну сильною та затребуваною у всьому світі", – сказала радниця-уповноважена президента України з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

За інформацією Фонду, розмір разової премії президента за найвищий результат на всеукраїнській учнівській олімпіаді становить 20 тис. грн, для призерів міжнародних учнівських олімпіад – 100 тис. грн.

Студенти, які до вступу до університету досягли успіхів на учнівських олімпіадах, можуть отримувати стипендії від 5 тис. до 25 тис. грн щомісяця протягом навчального року. Для випускників із результатом від 185 балів із кожного предмета НМТ передбачена щомісячна стипендія 10 тис. грн протягом 12 місяців за умови вступу до українського закладу вищої освіти.

Учні 8-10 класів, які представляли Україну на міжнародних учнівських олімпіадах, можуть отримувати від 10 тис. до 25 тис. грн щомісяця протягом навчального року залежно від результатів.

Голова Ради Фонду Ірина Тулякова зазначила, що для відзначеної молоді важливо створювати можливості для подальшого розвитку, зокрема через участь у спільноті Фонду, освітніх програмах та спільних ініціативах.

За словами директора Фонду Юрія Петрушенка, цього року спільнота Фонду поповнилася більш ніж 500 талановитими студентами.

Учасники можуть долучатися до освітніх шкіл, інтенсивів, кар'єрних сесій, а також подаватися на програми стажування, наставництва та міжнародних стипендій відповідно до умов відбору.