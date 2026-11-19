Уламки російського безпілотника впали на територію посольства Бразилії в Києві під час атаки РФ на центральну частину міста, постраждалих немає, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Під час сьогоднішнього російського нападу на центральну частину Києва уламки дрона також впали на території посольства Бразилії. На щастя, не було жодних структурних пошкоджень і ніхто не постраждав", – написав Сибіга у Х.

Він зазначив, що це вже третя дипломатична місія, яка зазнала російського нападу сьогодні.

"Дипломати не є цілями, і Москва має бути притягнута до відповідальності за такий терор", – додав міністр.

Очільник відомства подякував бразильським колегам за те, що вони "стоять пліч-о-пліч з українцями в Києві, попри постійні загрози".

"Російський терор не робить винятків, і безпека дипломатичних місій залишається нашим спільним пріоритетом", – резюмував Сибіга.

Як повідомлялося, раніше в четвер унаслідок російських атак безпілотниками по Києву зазнали пошкоджень будівлі посольств Нідерландів та Австрії в Україні, співробітники дипмісій не постраждали. Крім того, уламки російського дрона впали на територію Міністерства закордонних справ України.