Стало відомо про ще двох поранених через ворожі атаки безпілотниками у Київській області 19 листопада, повідомила поліція Київщини.

"Російські війська атакували Київську область ворожими ударними безпілотниками. Під обстрілом опинилися населені пункти Бучанського, Фастівського, Броварського, Бориспільського районів. У Бучанському районі знищено домоволодіння, ще 10 будинків пошкоджено. На жаль, унаслідок влучання безпілотника загинула 44-річна жінка, постраждав чоловік", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у четвер.

На Фастівщині пошкоджено п'ять приватних будинків. У Бориспільському районі пошкоджень зазнали дві оселі. На Броварщині пошкоджено будинок. Постраждали двоє чоловіків.

Раніше повідомлялося про загиблу 44-річну жінку внаслідок атаки російського безпілотника у Бучанському районі Київської області.