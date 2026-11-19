Нова зустріч партнерів у межах антибалістичної програми Freyja відбудеться у Парижі за кілька тижнів, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції у Берліні після 18-го засідання країн "коаліції охочих" у четвер. Макрон назвав найважливішим завданням та пріоритетом номер один надання Україні підтримки в короткостроковій перспективі.

"Саме це ми й робимо: постачаємо нові радари та системи наведення, а також прискорюємо роботу в межах ініціативи "Фрея" (Freyja). За кілька тижнів у Парижі ми також проведемо нову зустріч коаліції "Фрея", присвячену, зокрема, засобам протидії безпілотникам і балістичним ракетам. Мета полягає в тому, щоб розгорнути нові системи протиракетної оборони та нові ракети-перехоплювачі", – розповів президент.

Він закликав всіх учасників коаліції докласти максимум зусиль, щоб надати Україні засоби, необхідні їй для того, щоб встояти.

"Усі, хто має в розпорядженні ракети-перехоплювачі, повинні їх передати. Усі, хто має можливість надати додаткові розвідувальні дані, повинні поділитися ними. Усі, хто має змогу надати оборонні засоби для захисту громадян України, повинні зробити це зараз", – заявив Макрон.