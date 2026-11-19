Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, про що саме говорили президент США Дональд Трамп і очільник Кремля Володимир Путін під час своєї зустрічі у Китаї, однак американський лідер заявив про необхідність припинення війни.

"Ми не знаємо, що саме президент Трамп і президент Путін обговорювали. Президент Трамп сьогодні сказав промову і його меседж був про припинення цієї війни", – сказав Зеленський на пресконференції з лідерами за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні.

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