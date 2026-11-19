Сполученим Штатам вдалося переконати російську сторону прийняти концепцію, за якою гарантії безпеки для України ґрунтуватимуться на положеннях статті 5 НАТО, а президент США Дональд Трамп готовий розглянути таку можливість, якщо це відповідатиме американським інтересам, заявив спеціальний представник президента США Джаред Кушнер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції у Берліні після засідання країн "коаліції охочих" у четвер.

"Це дуже важливе зрушення, якого нам вдалося досягти. Гадаю, нам вдалося переконати росіян прийняти концепцію, згідно з якою будь-які гарантії безпеки для України ґрунтуватимуться на положеннях статті 5. Принаймні, це узгоджується із заявами російської сторони про те, що після завершення цієї війни вони не хочуть повторення конфлікту в майбутньому", – заявив Кушнер.

Він додав, що в Росії до цієї ідеї "ставляться скептично й недовірливо", але, за словами спецпредставника, саме тому важливо відновити діалог між Європою та Росією – щоб "дати сторонам можливість обговорити це питання й почути позиції одна одної".

"Здається, востаннє вони спілкувалися понад чотири роки тому, а за цей час багато що змінилося. Війна змінює людей. Незалежно від того, чи залишилася їхня сутність незмінною, чи змінилася, ми не повинні покладатися лише на довіру чи наміри. Нам слід розробити систему стимулів та інтересів, яка гарантувала б дотримання будь-яких досягнутих домовленостей. Це передбачає механізми контролю, потужні засоби стримування, а також серйозні наслідки в разі порушення угоди", – сказав Кушнер.

Також він зазначив, що з погляду США, надання гарантій безпеки, подібних до тих, що передбачені статтею 5, – це надзвичайно серйозний крок.

"Гадаю, президент Трамп готовий розглянути таку можливість, але, безумовно, це має відповідати інтересам Сполучених Штатів. Також ми повинні переконатися, що це є частиною ширшого безпекового пакета – тобто все, що ми обговорювали сьогодні з "Коаліцією охочих", робота, виконана минулого року, і заходи, які ми продовжуємо оновлювати, – усе це має діяти в комплексі", – заявив Кушнер.