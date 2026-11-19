Енергетичне перемир'я та припинення вогню в Чорному морі можуть стати першими кроками до прогресу в дипломатичному врегулюванні війни РФ проти України та бути досягнуті найближчим часом, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем.

"Найкраще, на що ми можемо сподіватися зараз, – це енергетичне перемир'я, розблокування чорноморських портів для перевезення зерна. І це будуть перші кроки до прогресу. Саме ці речі можуть статися в найближчому майбутньому", – сказав він на пресконференції з лідерами за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні.

Далі буде