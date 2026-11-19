Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн на засіданні Коаліції охочих, що проходить у Берліні, заявила про необхідність посилювати Україну та тиснути на Росію задля досягнення миру у Європі.

"Моє послання на сьогоднішньому засіданні Коаліції охочих було чітким: мир залежить від того, чи буде Україна у сильній позиції", – написала голова ЄК у соціальній мережі Х у четвер.

"Наш новий кредит у розмірі 45 мільярдів євро підтримує цю мету. І ми продовжуємо посилювати тиск на Росію, доки вона не сяде за стіл переговорів. Наш 22-й пакет санкцій вже в дорозі", – наголосила фон дер Ляєн.