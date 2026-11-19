Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер вважає успішною зустріч "Коаліції охочих" у Берліні і анонсував переговори із радниками з нацбезпеки пізніше ввечері.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції у Берліні після засідання країн "коаліції охочих" у четвер.

"Після цієї пресконференції ми всі зустрічаємося з радниками з нацбезпеки, будемо говорити на різноманітні теми, будемо багато часу працювати, розробляти спільні пропозиції. І все, що ми будемо робити, буде робитися в узгодженні один з одним", – розповів Кушнер.

Він також підкреслив, що президент США Дональд Трамп хоче досягти домовленостей разом з Європою і не хоче "якихось односторонніх домовленостей".

"Це має бути все з Україною і з Європою за столом. Він нас сюди прислав, дав ці повноваження для того, щоб забезпечити це. Ми сьогодні досягли успіхів під час нашої зустрічі", – сказав Кушнер.