Кабінет міністрів України в четвер, 19 листопада, спрямував додаткові 81,4 млрд грн на невідкладні потреби Міністерства оборони, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Понад 90% цієї суми підуть на виплати військовим. Забезпечуємо своєчасне фінансування та стабільні виплати військовим, які виконують бойові завдання", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, оприлюдненому на Урядовому порталі, із зазначеної суми 72,6 млрд грн спрямовуються на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям. Ще 7,4 млрд направляються на закупівлю пально-мастильних матеріалів, а 1,4 млдрд грн – на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту.