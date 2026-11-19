Наступна зустріч у форматі Україна-США-Європа-РФ може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, однак місце переговорів ще не визначене, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Звичайно, ми готові до перемовин з Росією. Ми говорили вже про це. Ці перемовини повинні відбутися скоро в форматі Україна-Росія-Європа та Сполучені Штати. Це може бути, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб представити нашу спільну європейську позицію, яку я вже вам сьогодні показав", – сказав Мерц на пресконференціїї з лідерами за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні.

Канцлер Німеччини висловив сподівання, що Росія також готова до чотиристороннього формату перемовин.

"Ми знаємо, що ця війна закінчиться лише тоді, коли буде дипломатичне рішення, але ця війна повинна завершитися так, щоб Україна зберегла свою територіальну цілісність, мають бути сильні гарантії безпеки і також Україна повинна бути залучена у систему європейської безпеки", – наголосив Мерц.

Він додав, що Європа готова обговорювати ці питання з Володимиром Путіним.

"Де будуть відбуватись ці перемовини, це інше питання. Звичайно, ми шукаємо нейтральні якісь локації", – резюмував канлцер.