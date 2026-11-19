Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що зараз необхідно знову повернутися про питання щодо приєднання України до НАТО.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції у Берліні після засідання країн "коаліції охочих" у четвер.

"В нинішніх умовах – з огляду на максималістську позицію Росії – саме час повернутися до питання вступу України до НАТО; саме це я й запропонував кілька днів тому. Цю можливість було відкладено в першій половині 2022 року, коли обставини були зовсім іншими", – наголосив президент Франції.

Макрон вважає, що "сьогодні необхідно порушити питання – зокрема нам, європейцям – про те, що буде далі". Французький лідер зауважив, що приєднання країни із потужною армією і зброєю є доцільним.

"Україна стане державою з потужним озброєнням і великою армією; тому, задля нашої довгострокової безпеки, її приєднання до НАТО є доцільним кроком", – заявив він.