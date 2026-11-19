Велика Британія та Норвегія профінансують будівництво двох сучасних бойових катерів для України, повідомили уряди країн у четвер.

"Дві країни мають намір спільно інвестувати понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів у два сучасні швидкісні ударні катери для України. Нові судна, побудовані у Великій Британії, посилять здатність України обороняти Чорне море, захищати своє узбережжя та охороняти життєво важливі торговельні шляхи, чинячи більший тиск на Путіна", – йдеться у повідомленні уряду Великої Британії на сайті.

"Ця спільна норвезько-британська ініціатива посилить здатність України оборонятися, підтримувати українську економіку та захищати життєво важливі експортні товари, включаючи поставки зерна через Чорне море. Норвегія залишається непохитною у своїй підтримці боротьби України за свободу", – сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, якого цитує пресслужба уряду Норвегії на сайті.

"Підтримка буде використана для забезпечення швидкісними ударними катерами, оснащеними передовими оборонними технологіями, що посилить здатність України захищатися від нападів та покращить її довгострокову морську безпеку. Я радий, що Норвегія та Велика Британія співпрацюють, щоб надати підтримку ВМС України", – сказав міністр оборони Туре О. Сандвік.

"Нові кораблі, спільно профінансовані Великою Британією та Норвегією та побудовані у Великій Британії, можуть похвалитися можливостями фрегата та забезпечать ВМС України маневреними та потужними наступальними та протиповітряними засобами за значно меншу ціну", – йдеться у повідомленні уряду Британії.

Зазначається, що оснащені сучасними системами протиповітряної оборони, ракет та самооборони, 30-метрові катери значно підвищать військово-морські можливості та живучість України. Вони також допоможуть захистити Чорноморський зерновий коридор, підтримуючи експорт, який має вирішальне значення для економіки України та глобальної продовольчої безпеки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Еді Бернем заявив, що ці катери "не лише зміцнять оборону Чорного моря, а й підтримають європейську безпеку".

Український морський коридор у Чорному морі було створено у вересні 2023 року. Відтоді через коридор було перевезено 200 мільйонів т вантажів, понад половина з яких – зерно. Експорт зерна та інших товарів через Чорне море є життєво важливим для економіки України та для міжнародної продовольчої безпеки.

Норвегія та Велика Британія очолюють Коаліцію морських можливостей на підтримку України. Фінансування здійснюється через коаліцію, а програма буде профінансована порівну Норвегією та Великою Британією.

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/uk-and-norway-further-boost-ukrainian-navy-at-coalition-of-the-willing-meeting--2

https://www.regjeringen.no/en/whats-new/norwegian-british-support-for-the-ukrainian-navy/id3193973/