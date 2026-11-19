Росія захопила лише 0,2% території України, водночас за три місяці зазнає таких людських втрат, яких Радянський Союз зазнав за дев'ять років війни в Афганістані, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем.

"Найбільша сторона, яка програє – це Росія. Вона втрачає стільки людських життів за три місяці, як було втрачено за 9 років конфлікту між Радянським Союзом та Афганістаном. Це була величезна катастрофа, але втрати людських життів, які є зараз, вони мають вже абсолютно інші величезні масштаби. І 0,2 відсотки української території лише захоплено Росією, і за це вони заплатили дуже високу ціну", – сказав Бернем на пресконференціїї з лідерами за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні.

Він додав, що Росія втрачає людей, і також території, які вона захопила, а також втрачає свої позиції на полі бою.

Бернем запевнив президента України Володимира Зеленського у своїй непохитній підтримці, однак зазначив, що "в цей момент нам вже варто зробити дійсно кроки у напрямку миру".

"Та підтримка, про яку сьогодні заявили, показує те, що Німеччина готова, Європа готова брати участь у перемовинах. Але ми також чітко сказали, що ми можемо сприйняти і що ми не готові прийняти. Ми чітко говоримо про те, що ми сьогодні, завтра і настільки довго, наскільки це потрібно, стоїмо на боці України до того моменту, як буде завершена ця несправедлива війна", – наголосив британський прем'єр.