Суттєве пошкодження Україною Керченського мосту та втрата понад 50 тис. російських військових лише за жовтень свідчать про слабкість РФ і є сигналом про необхідність скласти зброю, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції у Берліні після засідання країн "коаліції охочих" у четвер.

"Те, що Україна сильно пошкодила Керченський міст ще раз, це чітке попередження і знак слабкості Росії. Лише в жовтні Москва втратила понад 50 тисяч солдатів. Це масштаби, які американці втратили за весь час В'єтнамської війни, і стільки Росія втрачає за один місяць. Тому Росія повинна зрозуміти, пора скласти зброю", – наголосив канцлер.

Він зазначив, що сьогодні на засіданні лідери обговорили підготовку до можливих мирних переговорів, які мають включати Україну, Росію, США і Європу.

"Якщо вони відбудуться, це відкриє дотепер найкращий шанс для миру. В Дубліні ми досягли домовленості про те, що Німеччина, Франція, Великобританія, Польща і Італія будуть говорити від імені Європи. Ми будемо робити це разом у співпраці з інституціями ЄС. Ми будемо орієнтуватися на чіткі принципи, щодо яких сьогодні панувала єдність", – пояснив Мерц.

Він підкреслив, що метою є "суверенна Україна в безпечній Європі", а "вихідною точкою територіальних домовленостей повинна бути так звана лінія зіткнення".