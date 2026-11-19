Україна працює з партнерами над збільшенням кількості винищувачів F-16, команди займуться цим питанням, заявив президент України Володимир Зеленський після засідання Коаліції охочих.

"Друге – F-16 та інша бойова авіація. Ми працюємо з партнерами, щоб було більше наших літаків, які, власне, і збивають реактивні шахеди. Країни розуміють, як можуть допомогти і в які строки. Наші команди займуться цим питанням", – сказав Зеленський на пресконференціїї з лідерами за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні.

Президент також подякував усім партнерам, які працюють над антибалістичною програмою Freyja, супутниковим зв'язком і іншими речами, без яких неможливо гарантувати самостійність Європи.

"По авіації треба серйозно всім нам попрацювати. Кожна наша спільна програма, кожен спільний проєкт – це те, що додає сил і не тільки одній в Україні, але всім в Європі. Сьогодні це чітко відчувалось", – наголосив він.