Президент США Дональд Трамп заявив, що не став би погоджувати жодних рішень щодо України не проконсультувавшись з українською стороною. Про це повідомив кореспондент NBCNews Гейб Гутьєррес (Gabe Gutierrez) в соцмережі Х.

"Я з ним згоден. … Я б нічого не робив без нього – адже він є главою цієї країни, тож я б так не вчинив", – процитував Гутьєррес коментар Трампа щодо заяви президента України Володимира Зеленського про те, що США не повинні приймати рішення щодо України без України.

Трамп також відзначив успішність його тристоронньої зустрічі з лідерами Китаю та Росії Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним.

"Гадаю, це було на 12. За шкалою від нуля до 10, я б оцінив це на 12. Все пройшло чудово... Вдалося налагодити фантастичні стосунки", – сказав Трамп.