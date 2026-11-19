Учасники "коаліції охочих" запевнили у продовженні сильної підтримки України наступного року та широко підтримали пропозицію Єврокомісії щодо виділення додаткових €45 млрд на 2027 рік, повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції у Берліні після засідання країн "коаліції охочих" у четвер.

"По-перше, після цього берлінського саміту, ми можемо з упевненістю сказати, що разом і в наступному році надаватимемо Україні сильну підтримку. Тому що тут йдеться про безпеку нас усіх, Європейська комісія вчора внесла пропозицію, яка на 2027 рік передбачає додаткові 45 мільярдів. Ці кошти повинні мобілізувати в ЄС всі разом ", – заявив він.

За словами Мерца, сьогодні на засіданні коаліції ця пропозиція отримала широку європейську підтримку, висловивши подяку партнерам. Також він наголосив, що на національному рівні члени коаліції роблять чимало, а також поза межами Європейського Союзу.

"Цю потужну підтримку ми надаємо не для того, щоб продовжити війну. Ми надаємо її для того, щоб закінчити війну. Ми робимо наш внесок для того, щоб Україна могла ефективно оборонятися, так довго, як це буде потрібно", – підкреслив канцлер.