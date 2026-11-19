Українська сторона у четвер, 19 листопада, проведе окрему зустріч з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером щодо адженди наступної зустрічі у форматі Україна-Європа-США-РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми ще сьогодні поговоримо окремо з американськими представниками про те, коли і з якою аджендою буде наступна зустріч і вже має бути чотиристороння зустріч Україна-Європа-Америка-Росія. Ми дуже на це розраховували", – сказав Зеленський на пресконференціїї з лідерами за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні.

За його словами, Україна, Європа й американська сторона мають пропрацювати і затвердити спільну адженду для наступної зустрічі.

"Ми разом маємо робити відповідні кроки, щоб Росія займалася важливою роботою, дуже предметною, а не розтратою часу. Це дуже для нас важливо, бо гинуть люди, наші українці. І не хочеться, щоб Росія затягувала все це на зиму", – зазначив президент.

Він наголосив на важливості тиску на Росію, додавши, що Європа готова ввести нові санкції проти РФ і надати нові кроки на підтримку України.

"Сьогодні ми дуже предметно говорили про гарантії безпеки України. Я вдячний країнам Е3, всім нашим партнерам, які чітко кажуть, що найкраща гарантія безпеки Україні і насправді гарантії всій Європі – це членство в НАТО. Саме НАТО і ЄС були і будуть основами європейської архітектури безпеки", – додав Зеленський.

Глава держави пояснив, що НАТО і ЄС будуть значно надійнішими захисниками європейського способу життя і європейської безпеки з силою, досвідом і технологіями України.

"Членство України в Євросоюзі – це теж гарантія безпеки для всіх нас, цілком конкретно, як і НАТО. Треба цю реальність всім визнати. Фактично, ми до цього всі підходимо. І саме в цьому відповідь, як зробити, щоб війни в Європі більше не було на десятки років. Подальша робота над гарантією безпеки має базуватися на таких речах, як повна інтеграція України в Євросоюз", – заявив президент.

За його словами, Україна представить формати рішень щодо можливості прискорення євроінтеграції.