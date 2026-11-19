Починаючи з середини літа Росія постійно нарощує атаки проти України, весь 2026 рік РФ відмовляється від різних пропозицій деесклаціх, зокрема, припинення ударів по енергетиці та припинення вогню в Чорному морі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Починаючи з середини літа, цього року Путін постійно нарощує атаки особливо небезпечною зброєю – балістикою та реактивними шахедами. Ми потребуємо особливих спільних дій, щоб у нас був реальний захист. Це не просто слова. Росіяни весь цей рік відмовляються від усіх пропозицій дескалації. З ними про це говорили різні партнери, і на все Путін відмовляється", – сказав Зеленський на пресконференції з лідерами за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні.

Президент зазначив, що Росія відмовляється від деескалації щодо ударів по енергетиці, деескалації у Чорному морі й інших форматів припинення вогню. Він додав, що РФ кожного дня наносить удари проти України, зокрема, сьогодні десятки людей отримали поранення в результаті атак.

"В Києві російський шахед пошкодив Володимирський собор – одну з найбільш важливих церков не тільки України, усієї нашої частини Європи. Пошкоджені також будівлі посольств Австрії і Нідерландів", – повідомив президент.

Він зазначив, що перший пріоритет – це захист українських міст і сіл, захист енергетики, захист логістики та мостів.

"Всі партнери сьогодні погодились, що треба посилити наш захист і будуть рішення, будуть пакети підтримки. Сьогодні є відповідні домовленості", – резюмував глава держави.