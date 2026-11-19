Ялтинський формат не приведе до миру, а успішними можуть бути лише переговори з Україною і Європою за одним столом, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, запевнивши у подільшій підтримці Києва.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції у Берліні після засідання країн "коаліції охочих" у четвер.

"Сьогодні вранці президент Трамп, президент Путін і лідер Китаю говорили про війну в Україні. Тут у Берліні, в центрі Європи, ми разом формулюємо нашу позицію. Ми хочемо для України справедливого і тривалого миру. Ми хочемо більшої, а не меншої безпеки для Європи і для світу. І заради цього ми ведемо суттєву роботу з чіткими орієнтирами", – заявив він.

Мерц запевнив, що поки це необхідно, "коаліція" надаватиме Києву підтримку.

"Коли дійде до мирних переговорів, ми долучимося до них. Успішними можуть бути лише переговори з Україною і Європою разом. Ялтинський формат, напевно, не принесе миру", – заявив Мерц.