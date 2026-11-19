У службових приміщеннях керівництва Державної авіаційної служби України, розташованих в адміністративній будівлі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту проводяться слідчі дії в межах кримінального провадження, повідомляє пресслужба міністерства.

"Міністерство надає правоохоронним органам всебічне необхідне сприяння", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що інформування про обставини та перебіг розслідування належить до компетенції уповноважених правоохоронних органів.