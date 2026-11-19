Новий ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка розраховує за час своєї каденції наростити власні надходження вишу до рівня 50%.

"Університет – один із лідерів української освіти на сьогодні. Задача ці показники покращити ще більше. Найголовніший тренд, який я бачу, це збільшення значення університету не просто як лідера освітнього процесу, але і як наукового, експертного і аналітичного. На думку нашої команди, це має принести навіть не третину, а я думаю, навіть 50% фінансування університету протягом п'ятирічного періоду", – сказав він в ефірі національного телемарафону у четвер.

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 1 млрд грн або 37% до 3,7 млрд грн фінансування КНУ ім. Шевченка, порівняно з 2026 роком.

Як повідомлялося, Валерій Копійка переміг на виборах ректора КНУ, які відбулися 27 жовтня. За нього віддали голоси 51,74% виборців. На початку листопада його було призначено на посаду строком на п'ять років.